Çiftçi destek Ocak ayı sorgulama ekranı: Tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Toplam 226 milyon 720 bin liralık destek ödemesi, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Açıklamada hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ile biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklerinin detayları da paylaşıldı.
Çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 226,7 milyon liralık destekleme ödemesinin hangi kalemlerden oluştuğunu ve ödeme sürecine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Üreticiler şimdi “Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi yapılacak.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.