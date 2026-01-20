İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Üstündağ, Youtuber Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı. Peki İbrahim Barut kimdir? İbrahim Barut Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu mu?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında yeni gözaltılar geldi. Gözaltına alınan isimler arasında, Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’ta bulunuyor.
İbrahim Barut kimdir?
İbrahim Barut'un ilaç devi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu olduğu öğrenildi. Barut aynı zamanda Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim kurulu üyesi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kimler tutuklandı?
Ünlülere yönelik uyuşturucu yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız, Ümit Karan ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alıyor. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.