TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci sona ererken, kura çekimleri de takvim doğrultusunda devam ediyor. Kura sonucunda konut hakkı elde edemeyen vatandaşlar ise başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL ücretin iade sürecine odaklandı. Başvuru bedelinin hangi kanallar üzerinden ve ne zaman geri alınacağı merak edilirken, iade işlemlerinin detayları da sıkça araştırılıyor. TOKİ kura çekimi ile hak sahibi listesi açıklandıktan sonra iade işlemleri başlar. Peki TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl yapılır, 5 bin TL geri ödeme hangi tarihte hesaplara geçer?
TOKİ para iadesi işlemi ve başvuru ücreti geri alma işlemleri, gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda hak sahibi olamayanlarca araştırılıyor. Hak sahibi olamayanlar veya geçersiz sayılanlar başvuru ücretini alabilir.
TOKİ başvuru ücretini nasıl geri alırım?
TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
İade süreci, başvuru sırasında kullanılan bankaya göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir:
Banka Şubeleri: Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine şahsen başvurarak iade talebinde bulunulabilir .
Mobil Bankacılık/İnternet Bankacılığı: Birçok banka, mobil uygulamaları veya internet bankacılığı platformları üzerinden iade talebi oluşturma imkanı sunmaktadır ATM'ler: Bazı bankalar, kartsız işlem menüleri aracılığıyla da iade işlemlerine olanak tanımaktadır .
Online İade Ekranları: Özellikle Halkbank gibi bankalar, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel online ekranlar sunarak süreci daha da kolaylaştırmaktadır .
TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır: İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.
Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir .
İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.