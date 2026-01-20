TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır: İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır.

Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir .

İade sürecine ilişkin en güncel ve doğru bilgilere, başvuru yapılan bankanın resmi kanallarından veya TOKİ'nin web sitesinden ulaşılması tavsiye edilir.