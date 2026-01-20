TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Zonguldak Beycuma projesi hak sahipleri için; inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 92 adet, 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 128 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilmekte. İşte TOKİ Zonguldak sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Zonguldak Beycuma 120/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 92 adet, 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 128 adet konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirilmekte. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 03 Şubat- 14 Şubat 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinde imzalanacak. İşte TOKİ Zonguldak sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.