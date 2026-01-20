KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek. Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru işlemlerinde adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Adayların Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans) ve Ön Lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabilmeleri için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024- KPSS Ön Lisans) girmiş olmaları gerekmektedir. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puanları esas alınacaktır.

Asil olarak yerleşenler kadar yedek aday belirlenecektir. Asil yerleşenlerden müracaat etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek yerleşen adaylardan yerleştirme yapılacak olup aynı şekilde www.kgm.gov.tr kurumsal internet adresinden duyurulacaktır. Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı iş yerleridir. Adaylar, görev yapacakları teşkilat birimlerini ve bağlı illerde bulunan iş yerlerini www.kgm.gov.tr kurumsal internet adresinden inceleyebileceklerdir.