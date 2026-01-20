Bugün futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden zorlu karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Devler sahne alırken Real Madrid ile Monaco, İnter ile Arsenal ve Sporting Lisbon ile PSG kozlarını paylaşacak. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’inde de Al Ahli ile Al Khaleej mücadelesi dikkat çekiyor. İşte bugün oynanacak ve büyük ilgi uyandıran karşılaşmaların yer aldığı maç programı.

1 /6 Bugünkü maçlar futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Real Madrid - Monaco, İnter - Arsenal, Sporting Lisbon - PSG yeşil sahalarda ter dökecek. Suudi Arabistan Pro Lig’nde de Al Ahli - Al Khaleej karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanacak maçlar.

2 /6 Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 18:30 Kairat Almaty - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 20:30 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

3 /6 20:45 Bodo Glimt - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Kopenhag - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

4 /6 23:00 Inter - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Olympiakos - Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

5 /6 23:00 Real Madrid - Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 23:00 Sporting Lisbon - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor