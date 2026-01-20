Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 7 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 7 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

08:4620/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye dondurucu soğukların etkisindeyken, gözler Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminlerine çevrildi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının terk edeceği saati işaret ederken, Perşembe günü kapıya dayanacak olan "yeni sistem" için vatandaşları uyardı. Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Ankara’da sıfırın altındaki sıcaklıklar ve İzmir’deki parçalı bulutlu hava ile birlikte, Türkiye genelindeki son hava durumu ayrıntıları haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 3, Çok bulutlu

İSTANBUL: 6, Çok bulutlu

İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu






ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu


KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu


DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu


ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu

HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu

KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı





KONYA: 2, Çok bulutlu


BOLU: 2, Çok bulutlu

SİNOP: 8, Çok bulutlu

ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu

AMASYA: 3, Çok bulutlu

SAMSUN: 7, Çok bulutlu

TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor


RİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor


ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı


MALATYA: 0, Çok bulutlu

VAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı






İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi