Türkiye dondurucu soğukların etkisindeyken, gözler Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminlerine çevrildi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının terk edeceği saati işaret ederken, Perşembe günü kapıya dayanacak olan "yeni sistem" için vatandaşları uyardı. Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Ankara’da sıfırın altındaki sıcaklıklar ve İzmir’deki parçalı bulutlu hava ile birlikte, Türkiye genelindeki son hava durumu ayrıntıları haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
7 KENT İÇİN 'SARI' KODLU KAR ALARMI
Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda, 'sarı' kod verilerek kar uyarısında bulunulan kentlerimiz ise şöyle: "Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Trabzon ve Bartın."
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK BATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 3, Çok bulutlu
İSTANBUL: 6, Çok bulutlu
İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 8, Şiddetli rüzgar ve parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 3, Çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 2, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 9, Parçalı bulutlu
ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu
HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 5, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu
KAYSERİ: -3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA: 2, Çok bulutlu
BOLU: 2, Çok bulutlu
SİNOP: 8, Çok bulutlu
ZONGULDAK: 5, Çok bulutlu
AMASYA: 3, Çok bulutlu
SAMSUN: 7, Çok bulutlu
TRABZON: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 7, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor
ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS: -5, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 0, Çok bulutlu
VAN: 0, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı