Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı 2026 belli oldu. Yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde ödenen MTV her yıl yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve % 25,49 olarak belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'de 2026 yılında bu oranda zamlanacak. Peki MTV taksit ödemesi ne kadar oldu, 2026'da yüzde kaç zam geldi?
Türkiye'de bulunan 33 milyonu aşkın araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı 6,5 puan indirildi. Yeni oran yüzde 18,95 oldu ve ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi düştü.
2026 MTV NE KADAR OLDU?
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki yeniden değerleme oranı yüzde 25,49'dan yüzde 18,95'e düştü.
Araç sahipleri beklenenden daha düşük MTV ödeyecek. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitte ödeniyor. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit Temmuz ayında tahsil ediliyor.
MTV borcu bulunan araçlar muayeneye giremiyor ayrıca satış/devir işlemleri de gerçekleştirilemiyor.
YENİ ÜCRETLENDİRME 2026 YILININ İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Söz konusu vergi artışı, yeni yılın (2026) ilk günüyle birlikte (1 Ocak) yürürlüğe girecek. Araç sahipleri, yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerini yasal ödeme süreleri içerisinde yatırmakla yükümlü olacaklar.
ZAMLI MTV TUTARLARI 2026
01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:
1-3 yaş araçlarda; 0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.
4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.
7-11 yaş araçlarda; 0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu.
01 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:
0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 6 bin 66,19 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 6 bin 667,28 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar da 7 bin 282,18 TL MTV ödeyecek.
1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 10 bin 567,51 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 11 bin 629,16 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 12 bin 689,55 TL MTV ödeyecek.