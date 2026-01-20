İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 20 Ocak Programı

GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 20 Ocak 2026 Salı günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.





20 Ocak İzmirde elektrik kesintisi yaşanıcak ilçeler

Şirket, ilçe ve mahalle bazında kesinti saatleri ile kesinti kimlik numaralarını da paylaştı.

Yapılan açıklamada, planlı çalışmalar süresince bazı bölgelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyeceği belirtilirken, kesintilerin daha güvenli ve kesintisiz enerji sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Çiğli

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3589270): Küçük Çiğli Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 8701–8712 numaralı sokaklar.

09.30 – 17.30 (Kesinti ID: 3597690): Ahmet Efendi Mahallesi’nde 8920–8923/2 sokaklar ve Havaalanı Şosesi Caddesi.

Buca

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3594904): Adatepe Mahallesi, 28 ve çevre sokaklar, Yavuz Sultan Selim ve Özbekistan caddeleri.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3598730): Gaziler ve Adatepe mahallelerinde çeşitli sokaklar.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3598745): Yaylacık ve Adatepe çevresi.

09.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3599537): Adatepe Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve Doğuş Caddesi.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599566): Buca OSB ve Zafer Mahallesi.

Bayındır

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3595418): Yakacık, Fatih, Buruncuk ve Yusuflu mahalleleri (köy yolu ve küme evleri dahil).

Tire

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3596191): İbni Melek, Çayırlı, Çukurköy, Hisarlık ve Karateke.

09.30 – 15.30 (Kesinti ID: 3599726): Çiniyeri Mahallesi (Ağaçlı küme evleri).

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599738): İbni Melek, Karateke, TOKİ, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahalleleri.

Foça

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3597536): Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri ile çevresindeki ana caddeler.

Urla

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3597852): Yaka ve Altıntaş mahalleleri.

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3598767): Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahalleleri.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3599749): Uzunkuyu, Zeytinler, Birgi, Barbaros, Karaköy, Germiyan, Alaçatı ve Zeytineli.

Bergama

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3597950): Pınarköy Mahallesi.

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599539): Ayaskent, Kadıköy ve Zağnoz mahalleleri.

Dikili

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3598506): Çandarlı, Denizköy ve Bademli mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evleri.

Menderes

10.30 – 16.30 (Kesinti ID: 3598564): Efemçukuru.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599658): Akçaköy ve Dereköy.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599659): Dereköy’de bazı sokaklar ve bağlantılı yollar.

Aliağa

09.00 – 09.30 (Kesinti ID: 3598758): Samurlu, Çakmaklı, Bozköy, Siteler ve Horozgediği.

09.31 – 15.29 (Kesinti ID: 3598761): Siteler, Bozköy ve Samurlu.

15.30 – 16.00 (Kesinti ID: 3598764): Çakmaklı, Bozköy, Samurlu, Horozgediği ve Siteler.

Balçova

01.00 – 06.00 (Kesinti ID: 3599533): Bahçelerarası.

09.00 – 10.30 (Kesinti ID: 3599719): Çetin Emeç.

11.00 – 13.00 (Kesinti ID: 3599740): Çetin Emeç ve Eğitim.

13.30 – 15.00 (Kesinti ID: 3599750): Çetin Emeç.

15.30 – 17.00 (Kesinti ID: 3599762): Çetin Emeç.

Konak

00.00 – 00.30 (Kesinti ID: 3599554): Akarcalı, Kadriye, Yeşildere, Kosova, Kocakapı, Hilal ve çevre mahalleler.

17.00 – 17.30 (Kesinti ID: 3599555): Aynı bölgelerde kısa süreli kesinti.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599558): Akarcalı ve Kocakapı.

Kemalpaşa

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3599571): Örnekköy, Soğukpınar, Nazarköy ve Mehmet Akif Ersoy.

Seferihisar

09.30 – 17.00 (Kesinti ID: 3599607): Kavakdere, Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk ve Beyler.

Kınık

11.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3599641): Fatih Mahallesi (kırsal ve küme evleri).

Torbalı

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599674): Ahmetli.

Kiraz

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599699): Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı.

09.45 – 17.45 (Kesinti ID: 3599704): Taşlıyatak, Tumbullar, Karabulu, Doğancılar ve Umurlu.

Çeşme

13.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599753): Sakarya.

10.30 – 12.30 (Kesinti ID: 3599756): Ovacık ve Musalla.

Gaziemir

09.00 – 13.00 (Kesinti ID: 3599773): Emrez ve Aktepe.





Karabağlar

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599806): Uğur Mumcu, Sarıyer ve Bozyaka.

Ödemiş

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599536): Alaşarlı.

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599538): Alaşarlı Mahallesi küme evleri.







