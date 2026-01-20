Yeni Şafak
Elektrik Kesintisi Sorgulama: 20 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bugün elektrikler ne zaman gelecek?

Tuğba Güner
11:0120/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
20 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.

Evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.

İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (20 Ocak 2026)

İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor.


Avrupa Yakası (BEDAŞ): Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi ilçelerde bugün sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde ise başlayacak olan kesintiler 8 saat boyunca devam edecek


Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası


Anadolu Yakası (AYEDAŞ): Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz'da trafo bakımı nedeniyle geçici enerji kesintileri yaşanıyor.


Sorgulama: AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Ekranı

Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi

BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 20 Ocak 2026 Salı günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.


Sorgulama: Başkent EDAŞ Arıza Sorgulama

İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 20 Ocak Programı

GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 20 Ocak 2026 Salı günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.


20 Ocak İzmirde elektrik kesintisi yaşanıcak ilçeler

Şirket, ilçe ve mahalle bazında kesinti saatleri ile kesinti kimlik numaralarını da paylaştı.

Yapılan açıklamada, planlı çalışmalar süresince bazı bölgelerde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyeceği belirtilirken, kesintilerin daha güvenli ve kesintisiz enerji sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Çiğli

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3589270): Küçük Çiğli Mahallesi’nde Anadolu Caddesi ile 8701–8712 numaralı sokaklar.

09.30 – 17.30 (Kesinti ID: 3597690): Ahmet Efendi Mahallesi’nde 8920–8923/2 sokaklar ve Havaalanı Şosesi Caddesi.

Buca

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3594904): Adatepe Mahallesi, 28 ve çevre sokaklar, Yavuz Sultan Selim ve Özbekistan caddeleri.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3598730): Gaziler ve Adatepe mahallelerinde çeşitli sokaklar.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3598745): Yaylacık ve Adatepe çevresi.

09.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3599537): Adatepe Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve Doğuş Caddesi.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599566): Buca OSB ve Zafer Mahallesi.

Bayındır

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3595418): Yakacık, Fatih, Buruncuk ve Yusuflu mahalleleri (köy yolu ve küme evleri dahil).

Tire

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3596191): İbni Melek, Çayırlı, Çukurköy, Hisarlık ve Karateke.

09.30 – 15.30 (Kesinti ID: 3599726): Çiniyeri Mahallesi (Ağaçlı küme evleri).

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599738): İbni Melek, Karateke, TOKİ, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahalleleri.

Foça

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3597536): Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri ile çevresindeki ana caddeler.

Urla

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3597852): Yaka ve Altıntaş mahalleleri.

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3598767): Kalabak ve M. Fevzi Çakmak mahalleleri.

10.00 – 14.00 (Kesinti ID: 3599749): Uzunkuyu, Zeytinler, Birgi, Barbaros, Karaköy, Germiyan, Alaçatı ve Zeytineli.

Bergama

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3597950): Pınarköy Mahallesi.

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599539): Ayaskent, Kadıköy ve Zağnoz mahalleleri.

Dikili

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3598506): Çandarlı, Denizköy ve Bademli mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evleri.

Menderes

10.30 – 16.30 (Kesinti ID: 3598564): Efemçukuru.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599658): Akçaköy ve Dereköy.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599659): Dereköy’de bazı sokaklar ve bağlantılı yollar.

Aliağa

09.00 – 09.30 (Kesinti ID: 3598758): Samurlu, Çakmaklı, Bozköy, Siteler ve Horozgediği.

09.31 – 15.29 (Kesinti ID: 3598761): Siteler, Bozköy ve Samurlu.

15.30 – 16.00 (Kesinti ID: 3598764): Çakmaklı, Bozköy, Samurlu, Horozgediği ve Siteler.

Balçova

01.00 – 06.00 (Kesinti ID: 3599533): Bahçelerarası.

09.00 – 10.30 (Kesinti ID: 3599719): Çetin Emeç.

11.00 – 13.00 (Kesinti ID: 3599740): Çetin Emeç ve Eğitim.

13.30 – 15.00 (Kesinti ID: 3599750): Çetin Emeç.

15.30 – 17.00 (Kesinti ID: 3599762): Çetin Emeç.

Konak

00.00 – 00.30 (Kesinti ID: 3599554): Akarcalı, Kadriye, Yeşildere, Kosova, Kocakapı, Hilal ve çevre mahalleler.

17.00 – 17.30 (Kesinti ID: 3599555): Aynı bölgelerde kısa süreli kesinti.

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599558): Akarcalı ve Kocakapı.

Kemalpaşa

09.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3599571): Örnekköy, Soğukpınar, Nazarköy ve Mehmet Akif Ersoy.

Seferihisar

09.30 – 17.00 (Kesinti ID: 3599607): Kavakdere, Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Cumhuriyet, Atatürk ve Beyler.

Kınık

11.00 – 15.00 (Kesinti ID: 3599641): Fatih Mahallesi (kırsal ve küme evleri).

Torbalı

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599674): Ahmetli.

Kiraz

09.00 – 17.00 (Kesinti ID: 3599699): Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı.

09.45 – 17.45 (Kesinti ID: 3599704): Taşlıyatak, Tumbullar, Karabulu, Doğancılar ve Umurlu.

Çeşme

13.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599753): Sakarya.

10.30 – 12.30 (Kesinti ID: 3599756): Ovacık ve Musalla.

Gaziemir

09.00 – 13.00 (Kesinti ID: 3599773): Emrez ve Aktepe.


Karabağlar

10.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599806): Uğur Mumcu, Sarıyer ve Bozyaka.

Ödemiş

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599536): Alaşarlı.

09.00 – 16.00 (Kesinti ID: 3599538): Alaşarlı Mahallesi küme evleri.



Sorgulama: GDZ Elektrik Güncel Kesintiler

Bursa Elektrik Kesintisi: UEDAŞ Güney Marmara Duyurusu

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgesinde hizmet veren UEDAŞ, Bursa merkez ilçeleri olan Nilüfer ve Osmangazi'de şebeke yenileme çalışmaları yapıyor. Sanayi bölgelerinden ziyade yerleşim yerlerinde kısa süreli duruşlar planlanmış durumda.


Osmangazi İlçesi

Kükürtlü ve Sırameşeler Mahalleleri: Saat 09:00 - 10:30 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Yunuseli Mahallesi: Saat 10:00 - 12:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Nilüferköy Mahallesi: Saat 14:00 - 17:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Küçükbalıklı Mahallesi: Saat 14:30 - 16:30 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Nilüfer İlçesi


Alaaddinbey, 29 Ekim, Yaylacık ve Ürünlü Mahalleleri: Saat 10:00 - 13:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Yıldırım İlçesi

Ortabağlar Mahallesi: Saat 14:00 - 17:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Mimarsinan, Kaplıkaya, Siteler, Ertuğrulgazi ve Güllük Mahalleleri: Saat 15:00 - 18:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


İnegöl İlçesi

Eskiköy Mahallesi: Saat 10:00 - 16:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


Kestanealanı Mahallesi: Saat 10:00 - 16:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.



Mudanya İlçesi

Tirilye Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında şebeke çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.


UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.


Sorgulama: UEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası

Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kural


Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı beyaz eşyalarınızı korumalı prizlerde kullanın.


Asansör Kullanımı: Kesinti saati yaklaştığında asansör kullanımından kaçının.


Haberleşme: Telefonlarınızın şarjını dolu tutun ve powerbank’lerinizi hazırda bulundurun.

