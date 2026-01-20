Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapıldı. Hak sahiplerini belirleme kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya projede en çok konut yapılacak iller arasında. TOKİ evlerinin yapılacağı bazı il ve ilçeler belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut hangi il ve ilçelerde yapılacak? İlçelere göre TOKİ konut dağılımı nasıl olacak, hangi bölgelerde TOKİ evleri yer alacak? İşte 500 bin sosyal konut projesinin il ve ilçe bazlı detaylı listesi.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Peki TOKİ hangi ilçede ev yapacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin olduğu ilçeler.
500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. İşte TOKİ sosyal konut ilçeler ve konut sayısı.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.