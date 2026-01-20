2015’te Leicester City’ye transfer oldu. Burada futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak 2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşadı. Kanté, bu başarıda takımın motor gücü olarak gösterildi. 2016’da Chelsea’ye transfer olan Kante, kariyerinin zirvesine çıktı. 2023’te Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transfer olarak kariyerine Orta Doğu’da devam etti.