N’Golo Kante, Mali kökenli bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya geldi. Kante, profesyonel kariyerine Boulogne’da başladı. Ardından Caen’e transfer oldu ve burada Ligue 1’de gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle top kapma ve oyunu okuma yeteneğiyle ön plana çıktı. İşte Kante’nin hayatı ve futbol kariyeri.
N’Golo Kante, 29 Mart 1991 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Fransız millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-İttihad'da forma giymektedir. 2016 ve 2017 yıllarında Premier League şampiyonluğunu sırasıyla Leicester City ve Chelsea ile kazandı bunu iki farklı takımda art arda yapan ilk oyuncu oldu.
Kante, kariyerine Boulogne takımında başladı ve sonrasında Ligue 1 takımlarından Caen'de iki yıl boyunca forma giydi. 2015 yılında, 5.6 milyon £ karşılığında Leicester City'ye transfer oldu ve sadece bir sezon oynadığı İngiliz kulübünde Premier League şampiyonluğu yaşadı.
Sonraki sezon, Chelsea'ye 32 milyon £ karşılığında transfer oldu.
Kante, Fransa millî takım formasını ilk kez 2016 yılında giydi. Aynı yıl, kendi ülkesinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise final başarısını yaşadı. Aynı zamanda; güçlü fiziği, top kapma becerisi, orta sahadaki çok yönlülüğü ve neredeyse hiç bitmeyen enerjisiyle de futbol otoritelerince dikkat çekmektedir.
2015’te Leicester City’ye transfer oldu. Burada futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak 2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşadı. Kanté, bu başarıda takımın motor gücü olarak gösterildi. 2016’da Chelsea’ye transfer olan Kante, kariyerinin zirvesine çıktı. 2023’te Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transfer olarak kariyerine Orta Doğu’da devam etti.
Kante milli takım kariyeri
Kante, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazandı. Turnuva boyunca savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlayan kilit oyunculardan biri oldu. Sessiz liderliği ve istikrarı sayesinde takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.