YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: YKS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte TYT-AYT-YDT sınav tarihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS süreci resmen başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler netleşti. Haziran ayında uygulanacak YKS öncesinde adaylar, başvuru takvimine odaklanmış durumda.
2026 yılında üniversiteye giriş maratonuna katılacak adaylar için kritik takvim açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin duyurusuyla YKS başvuru ve sınav tarihleri belli olurken, TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı.
YKS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.
2026 YKS NE ZAMAN?
2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026
2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026
2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.