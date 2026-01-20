YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: YKS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte TYT-AYT-YDT sınav tarihleri

2026 yılında üniversiteye giriş maratonuna katılacak adaylar için kritik takvim açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin duyurusuyla YKS başvuru ve sınav tarihleri belli olurken, TYT, AYT ve YDT oturumları için geri sayım başladı.