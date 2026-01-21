Bedelli askerlik yerleri 2026: MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır?

2026 yılı bedelli askerlik başvurularını tamamlayan yükümlüler için beklenen takvim netleşti. Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2026 sınıflandırma dönemine ilişkin askerlik yerleri ve sevk bilgilerini ocak ayında erişime açacak. Adaylar, birlik ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
2026 bedelli askerlik sürecinde en kritik aşamalardan biri olan sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, askerlik yapılacak birliklerin ve sevk tarihlerinin duyurulacağı resmî açıklamaya çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek sonuçlar, adayların planlamasını doğrudan etkileyecek.
2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 22 Ocak 2026 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.
2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2026 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
Celp ve sevk dönemi
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026
Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2026 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.
Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır.
Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir.
Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir..
2025 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2026 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındakiler, 3’üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklardır.
Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini er statüsünde yerine getireceklerdir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.
Bedelli askerlik yeri sorgulama yolları
Askerlik yerini öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet sistemi üzerinden “Askerliğim” hizmetini kullanarak sorgulama yapabiliyor. Bunun yanı sıra askerlik şubeleri ve MSB’nin mobil uygulaması da sorgulama için kullanılabilecek resmî kanallar arasında yer alıyor.
Bedelli askerlik yeri sorgulama için tıklayınız
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Yeni ücret ne kadar?
Bedelli askerlik başvuruları, askerlik durumu uygun olanlar için e-Devlet veya askerlik şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Yoklama kaçağı, saklı ya da bakaya durumunda olanların ise başvurularını yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. 1 Ocak-31 Temmuz 2026 dönemi için bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak uygulanacak.