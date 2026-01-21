TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Ankara kura çekimi ne zaman, tarih açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu büyük seferberlik Ankara için de önemli bir adım niteliğindedir. Başkent Ankara'da yaklaşık 31 bin 73 sosyal konut inşa edilmesi planlanmakta; bu konutlar Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar’da inşa edilecek. Ankara TOKİ kura tarihi netleşti. Peki TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu? Ankara TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanmaktadır. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasını amaçlamakta; Anadolu illerinde 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL'den başlayarak, 2+1 daireler ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla ödeme kolaylığı sunulmakta. Peki Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ Ankara kurası 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İstanbul kurası ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
ANKARA TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara merkezde 21 bin 780 (Mamak, Pursaklar, Sincan), Akyurt’ta 150, Ayaş’ta 150, Bala’da 110, Beypazarı’da 750, Çamlıdere’de 200, Çubuk’ta 500, Elmadağ’da 500, Evren’de 41, Güdül’de 142, Haymana’da 150, Kahramankazan’da 300, Kalecik’te 150, Kızılcahamam’da 150, Nallıhan’da 300, Polatlı’da bin 500 ve Şereflikoçhisar’da 200 konut inşa edilecek.
Ankara'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.