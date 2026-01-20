Yeni Şafak
MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru şartları neler? 2026 MSB uzman erbaş başvuruları ne zaman bitiyor? Askeri personel alımı başvuru tarihi ve kılavuzu

20:2420/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanlığının (MSB), 2026 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden çevrimiçi yapacak, seçim süreci fiziki değerlendirme, mülakat ve sağlık raporu aşamalarından oluşacak. Son başvuru tarihi ve sınav ücreti detayları da kılavuzda netleşti. İşte 2026 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru şartları, tarihleri ve sınav hakkındaki tüm detaylar.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak uzman erbaş ve sözleşmeli er temin süreci resmen başladı. Başvurular yalnızca çevrimiçi ortamda alınacak ve adaylar iki statüden sadece biri için tercih yapabilecek.


Başvuru süreci ve tercih kuralları

Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2026 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştirecek. Başvuru ekranında eğitim, askerlik ve iletişim bilgileri eksiksiz şekilde doldurulacak. Şartları taşıyan adaylar ya uzman erbaş ya da sözleşmeli er statüsünü seçecek; her iki statü için aynı anda başvuru yapılamayacak.

MSB 2026 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini başvuru ekranı için tıklayınız


MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini başvuru kılavuzu için tıklayınız



Sınav ücreti ve son tarihler

Temin sürecine katılım için belirlenen sınav ücreti 250 TL olarak açıklandı. Ödeme işlemleri, başvurunun tamamlanmasının ardından T.C. Vakıflar Bankası’nın mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM’leri üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2026 saat 17.30, sınav ücretinin yatırılması için tanınan süre ise aynı gün saat 23.30’da sona erecek.

Seçim aşamaları ve sınav merkezi

Başvurusu kabul edilen adaylar, evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) ve mülakat aşamalarına alınacak. Uzman erbaş adayları için ayrıca uygulama sınavı da yapılacak. Sınavlar Ankara Cebeci’de bulunan Personel Temin Daire Başkanlığı yerleşkesinde veya daha sonra duyurulacak merkezlerde icra edilecek. Yazılı sınav uygulanmayacak.

Sonuçlar ve sağlık süreci

Seçim aşamalarını geçen adaylar, sağlık kurulu raporu için sevk edilecek. Sağlık işlemlerinin, MSB tarafından ilan edilecek süre içinde tamamlanması gerekiyor. Süreyi aşan, eksik ya da hatalı rapor sunan adayların işlemleri iptal edilecek. Tüm sonuçlar ve duyurular, personeltemin.msb.gov.tr adresindeki aday takip sistemi üzerinden ilan edilecek.

