Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesi ile telefonda görüştü: Bu olayın takipçisiyiz

Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun."