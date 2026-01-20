UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ŞL 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devre arasının ardından 7. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray’ın Atletico Madrid ile İstanbul’da oynayacağı kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı netleşirken, TRT 1 ve Tabii Spor üzerinden ekrana gelecek tüm maçların yayın programı da belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dikkat çeken maçları arasında Bodo Glimt-Manchester City, Real Madrid-Monaco ve Inter-Arsenal gibi karşılaşmalar yer alıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Devler Ligi’nde 20-21 Ocak tarihli karşılaşmaların saat saat canlı yayın detayları haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu, 7. hafta maçlarıyla yeniden futbol gündeminin merkezine oturuyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda bu hafta Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir karşılaşma da sahne alacak. Galatasaray, lig etabındaki kritik randevuda Atletico Madrid’i İstanbul’da ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta maçları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30’da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması yapılacak. Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45’te İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek. Devler Ligi’nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
Yayıncı kuruluşlar netleşti
Türkiye’de Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, 7. hafta karşılaşmalarını TRT 1 ve Tabii Spor platformu üzerinden futbolseverlerle buluşturacak. Bu sezon lig aşamasından finale kadar oynanacak tüm maçlar bu mecralardan canlı olarak takip edilebilecek.
Galatasaray’ın maçı TRT 1’de
7. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta yapılacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan alacağı puanla ilk 24 hedefini matematiksel olarak güvence altına almayı amaçlıyor.
TRT Spor ve Tabii Spor takvimi
Bu hafta TRT Spor ekranlarında Şampiyonlar Ligi maçı yer almayacak. Galatasaray karşılaşması dışındaki tüm müsabakalar, dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.
20-21 Ocak’ta Tabii Spor’dan yayınlanacak maçlar
20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günleri oynanacak çok sayıda Şampiyonlar Ligi karşılaşması, farklı Tabii Spor kanalları aracılığıyla canlı yayınlanacak. Programda Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Juventus ve Liverpool gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin maçları da yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın bilgileri
20 Ocak 2026 Salı
18.30 Kairat - Club Brugge: Tabii Spor
20.45 Bodo/Glimt - Manchester City: Tabii Spor
23.00 Real Madrid - Monaco: Tabi Spor 1
23.00 Inter - Arsenal: Tabii Spor
23.00 Villarreal - Ajax: Tabii Spor 6
23.00 Tottenham - Borussia Dortmund: Tabii Spor 3
23.00 Sporting - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2
23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen: Tabii Spor 5
23.00 Kopenhag - Napoli: Tabii Spor 4
21 Ocak 2026 Çarşamba
20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt: Tabii Spor
23.00 Chelsea - Pafos: Tabii Spor 4
23.00 Atalanta - Athletic Bilbao: Tabii Spor 6
23.00 Juventus - Benfica: Tabii Spor
23.00 Slavia Prag - Barcelona: Tabii Spor 2
23.00 Olimpik Marsilya - Liverpool: Tabii Spor 1
23.00 Newcastle United - PSV: Tabii Spor 5
23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise: Tabii Spor 3
Galatasaray, İspanyol takımlarına karşı 36. randevuda
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
Atletico Madrid'e karşı galibiyeti yok
Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.
Atletico Madrid'in Türk takımlarına karşı performansı
Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.
Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.