DGS 2026, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunlarının gündeminde. Üniversite eğitimine yeni bir yön vermek isteyen binlerce kişi, sınav tarihinden başvuru sürecine kadar tüm ayrıntıları araştırıyor. Peki, DGS Sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte 2026 ÖSYM DGS takviminin detayları.
Her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğunu etkileyen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2026 yılında da adayların akademik kariyer planlamasında belirleyici olacak. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve oturum saatleri ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ile netleşti. Peki, DGS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak?
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
DGS 2026 sınav sonuçlarının, ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.