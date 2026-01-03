Her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğunu etkileyen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2026 yılında da adayların akademik kariyer planlamasında belirleyici olacak. Sınav tarihleri, başvuru süreci ve oturum saatleri ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ile netleşti. Peki, DGS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak?