e-Devlet’ten vatandaşlara gece uyarısı: Sistem geçici olarak duracak





Altyapı yenileme takvimi açıklandı

Yetkililerin paylaştığı bilgiye göre çalışmalar, Türkiye saatiyle 00.00’da başlayacak ve 08.00’e kadar sürecek. Bu zaman aralığında e-Devlet hizmetlerinin tamamında ya da bir bölümünde geçici kesintiler görülebileceği bildirildi.



