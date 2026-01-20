Yeni Şafak
e-Devlet’ten vatandaşlara gece uyarısı: Sistem geçici olarak duracak

23:2720/01/2026, Salı
Türkiye’nin dijital kamu hizmeti platformu e-Devlet Kapısı, planlı altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde geçici olarak erişime kapalı olacak. Yetkililer, sekiz saat sürecek çalışma boyunca vatandaşların işlem planlamasını buna göre yapması gerektiğini duyurdu.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın günlük işlemlerini yürüttüğü e-Devlet Kapısı, altyapı sistemlerinde planlı bir yenileme sürecine giriyor. Resmî bilgilendirmeye göre, bakım çalışmaları nedeniyle 24 Ocak 2026 Cumartesi günü belirli saatler arasında platformda erişim sorunları yaşanabilecek.


Altyapı yenileme takvimi açıklandı

Yetkililerin paylaştığı bilgiye göre çalışmalar, Türkiye saatiyle 00.00’da başlayacak ve 08.00’e kadar sürecek. Bu zaman aralığında e-Devlet hizmetlerinin tamamında ya da bir bölümünde geçici kesintiler görülebileceği bildirildi.



Amaç sistem performansını artırmak

Planlı bakımın, e-Devlet altyapısının daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından sistemin normal işleyişine geri döneceği vurgulandı.



Vatandaşlara işlem saati uyarısı

Yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için vatandaşların 00.00-08.00 saatleri arasında e-Devlet üzerinden işlem yapmamalarını, başvurularını ve sorgulamalarını bu zaman dilimi dışında gerçekleştirmelerini önerdi.


#e-devlet
#e-devlet kapısı
#dijital kamu hizmeti
#altyapı yenileme
#planlı bakım
#sistem kesintisi
#geçici erişim kapatma
#dijital platform
#kamu hizmetleri
#e-devlet giriş
YASAL UYARI

