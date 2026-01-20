Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosu

Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sıralama

Devler Ligi’nde oynadığı son iki maçta Union SG ve Monaco’ya mağlup olan Galatasaray, bu sonuçların ardından tabloda 18. basamağa geriledi.





Sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet ve 3 beraberlikten topladığı 9 puanla yoluna devam ediyor. Atletico Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, ilk 8 iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.