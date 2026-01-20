Yeni Şafak
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosu

23:3920/01/2026, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosundaki konumuyla gündemde. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından sarı-kırmızılı ekip 18. sıraya gerilerken, RAMS Park’taki kritik karşılaşma ilk 8 hedefi açısından belirleyici olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçları öncesinde kritik bir viraja girdi. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da Atletico Madrid ile oynayacağı mücadele öncesinde puan durumu ve sıralamasıyla yakından takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sıralama

Devler Ligi’nde oynadığı son iki maçta Union SG ve Monaco’ya mağlup olan Galatasaray, bu sonuçların ardından tabloda 18. basamağa geriledi.


Sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet ve 3 beraberlikten topladığı 9 puanla yoluna devam ediyor. Atletico Madrid karşısında alınacak bir galibiyet, ilk 8 iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.

Atletico maçı öncesi beklenti

Avrupa’da daha önce Liverpool karşısında alınan dikkat çekici galibiyetle öne çıkan Galatasaray, İspanyol rakibi karşısında da benzer bir çıkış hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu maçtan çıkacak sonucun Süper Lig yarışına da moral katkısı sağlayacağı görüşünde.

Hazırlıklar tamamlandı

Karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamlayan Galatasaray’da antrenmanlar Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Takım, RAMS Park’ta oynanacak mücadeleye odaklanırken, bazı oyuncuların sakatlık ve sağlık durumları yakından takip edildi.

Avrupa sahnesinde 335. maç

Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa arenasında 119 galibiyet, 89 beraberlik ve 126 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi özelinde ise bu karşılaşma, kulüp tarihindeki 164. randevu olacak.

