Vatandaşlık maaşı nedir, kimler yararlanacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) nasıl işleyecek? Uygulamada son tablo

Hane gelirine göre destek modeli

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’a göre uygulamanın temelinde “muhtaçlık kriteri” bulunuyor. Buna göre, hane içinde kişi başına düşen net gelir, net asgari ücretin üçte birinin altındaysa aile destek kapsamına alınabilecek. Destek tutarı sabit olmayacak; hanenin gelir seviyesi, belirlenen orana kadar tamamlanacak. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığıyla geçinen bazı vatandaşların da sistemden yararlanabileceği ifade ediliyor.