Vatandaşlık maaşı nedir, kimler yararlanacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) nasıl işleyecek? Uygulamada son tablo

22:3320/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) olarak tanımlanan ve kamuoyunda vatandaşlık maaşı adıyla bilinen düzenleme için takvim netleşmeye başladı. Devlet, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan hanelere düzenli destek sağlamayı hedefliyor. Pilot uygulamanın 2026’da başlaması, sistemin 2027 itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilir, şartlar neler? Uygulama ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Türkiye’de sosyal destek politikalarında yeni bir başlık olarak öne çıkan vatandaşlık maaşı, düşük gelirli hanelerin alım gücünü korumayı amaçlayan gelir tamamlayıcı bir model olarak gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme, hane bazlı gelir ölçümünü esas alıyor ve mevcut sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanmasını hedefliyor.

Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin önümüzdeki yıl bazı illerde pilot olarak uygulanacağını söyledi. Yılmaz, 2027 yılı itibarıyla modelin tüm Türkiye’de devreye alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Kulislerde yer alan iddialara göre, uygulamanın pilot illerde Haziran ayında başlayacağı belirtiliyor.

Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

Yeni sistem, belirli bir eşik gelirin altında kalan haneleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Amaç, sosyal destek alan vatandaşların istihdamdan kopmasını önlemek ve çalışma hayatını caydırmayan bir yapı kurmak. Model, mevcut sosyal yardım mekanizmalarının bütünleşik biçimde işlemesini esas alıyor.

Hane gelirine göre destek modeli

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’a göre uygulamanın temelinde “muhtaçlık kriteri” bulunuyor. Buna göre, hane içinde kişi başına düşen net gelir, net asgari ücretin üçte birinin altındaysa aile destek kapsamına alınabilecek. Destek tutarı sabit olmayacak; hanenin gelir seviyesi, belirlenen orana kadar tamamlanacak. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığıyla geçinen bazı vatandaşların da sistemden yararlanabileceği ifade ediliyor.

Pilot uygulama hangi illerde olacak?

Vatandaşlık maaşının ilk etapta uygulanacağı pilot iller henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak değerlendirmelerin, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen bölgeler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Pilot sürecin sonuçlarına göre uygulamanın ülke geneline yayılması planlanıyor.

