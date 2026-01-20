Borsa İstanbul’da kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 liradan kapattı.





Gün içinde en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 654 bin 999 lira görüldü. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lirayı aşarken, tüm metallerde hacim 7,7 milyar lira seviyesine çıktı.