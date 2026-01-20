Altın fiyatlarında yeni rekor geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair çıkışlarının ardından küresel piyasalarda belirsizlik arttı. Güvenli liman arayışı değerli metallere yönelimi hızlandırırken ons altın yeni zirvesini gördü. Türkiye’de gram altın ve gümüş fiyatları da yükselişe eşlik etti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda kilogram fiyatı günü artışla tamamladı. Peki bugün gram altın kaç lira oldu? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç liradan işlem gördü? İşte 20 Ocak 2026 altın fiyatlarındaki son gelişmeler.
Altın piyasaları 20 Ocak 2026’da tarihi seviyelere tanıklık etti. Küresel risk algısındaki yükseliş, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden olurken ons altın 4 bin 737 dolarla rekor kırdı. Bu hareket iç piyasaya da yansıdı; gram altın 6 bin 590 lira bandına çıkarak zirvesini yeniledi.
Küresel belirsizlik altını taşıdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almaya dönük açıklamaları, uluslararası piyasalarda jeopolitik hassasiyeti artırdı. Artan belirsizlik, güvenli liman talebini güçlendirdi ve ons altındaki yükselişi hızlandırdı. Küresel piyasalarda fiyatlama davranışı riskten kaçış ekseninde şekillendi.
İç piyasada gram ve gümüş yükseldi
Ons altındaki rekorla birlikte Türkiye’de gram altın 6 bin 590 lira seviyelerini test etti. Değerli metallerdeki ivme gümüşe de yansıdı; gümüşün ons fiyatı 95 dolara, gram gümüş ise 132 liraya yükseldi. Altın türlerinde gün sonu satış fiyatları 18.00 itibarıyla şöyle oluştu: Gram altın 6.593 TL, çeyrek altın 10.872 TL, yarım altın 21.916 TL, Cumhuriyet altını 43.664 TL.
Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2026)
Altın türlerinin satış fiyatları 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla piyasaların kapanış saatinde (18.00) şu şekilde;
GRAM ALTIN: 6 bin 593 TL
ÇEYREK ALTIN: 10 bin 872 TL
YARIM ALTIN: 21 bin 916 TL
CUMHURİYET ALTINI: 43 bin 664 TL
Borsa İstanbul’da kilogram fiyatı arttı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 liradan kapattı.
Gün içinde en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 654 bin 999 lira görüldü. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lirayı aşarken, tüm metallerde hacim 7,7 milyar lira seviyesine çıktı.