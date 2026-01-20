Yeni Şafak
AK Parti sözcüsü Çelik: Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir

17:26 20/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattının Suriye tarafında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına dönük provokasyonuna AK Parti sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."
ifadelerini kullandı.




