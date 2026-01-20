Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı'ndan YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki: Açık bir provokasyondur

17:0220/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
İletişim Başkanı Duran Nusaybin-Kamışlı sınır hattında bayrak indirme provokasyonuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Duran açıklamasında "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını belirten Duran, "Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.




İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."



