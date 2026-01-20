Yeni Şafak
TOKİ Trabzon kura çekimi sonuçları açıkladı mı? E-Devlet TOKİ Trabzon kura sonuçları asil yedek isim listeleri sorgulama

21:0220/01/2026, Salı
Trabzon’da inşa edilecek 3 bin 734 sosyal konut için kura süreci netleşti. Trabzon’da TOKİ sosyal konut kura çekimi için beklenen tarih netleşirken, binlerce başvuru sahibi sonuçların nasıl ve nereden açıklanacağını araştırıyor. 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura çekimi, canlı yayınla takip edilecek ve aynı gün asil–yedek listeler erişime açılacak. Peki, TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı, e-Devlet’ten nasıl sorgulanır, hak sahiplerini bundan sonra hangi süreç bekliyor? İşte tüm ayrıntılar…

Trabzon’da sosyal konut bekleyen binlerce aile için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Trabzon’daki hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Proje, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen kura takviminin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.


Trabzon TOKİ kura çekimi

Trabzon TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Süreç şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla takip edildi. Çekiliş tamamlandığında asil ve yedek adaylar ilan edilecek.


Trabzon'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak?

Proje kapsamında Trabzon'un 15 farklı noktasında konut inşası gerçekleştirilecek. En büyük pay 2000 konut ile Merkez ilçe Ortahisar'a ayrılırken, onu 500 konut ile Akçaabat takip ediyor.


İşte ilçe ilçe Trabzon TOKİ konut dağılım listesi:

Trabzon Merkez (Ortahisar) 2000

Trabzon Akçaabat 500

Trabzon Araklı 130

Trabzon Arsin 50

Trabzon Beşikdüzü 50

Trabzon Dernekpazarı 32

Trabzon Düzköy 79

Trabzon Köprübaşı 24

Trabzon Maçka 150

Trabzon Of 50

Trabzon Sürmene 50

Trabzon Şalpazarı 100

Trabzon Tonya 69

Trabzon Vakfıkebir 150

Trabzon Yomra 300



TOKİ Trabzon kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Kura sonrası oluşan listeler iki resmi kanal üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek:


*TOKİ’nin resmi internet sitesi

*e-Devlet Kapısı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri)


TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ sosyal konut ödeme ve teslim tarihleri

Türkiye genelinde kuralar 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre tamamlanıyor. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde inşa edilecek; sözleşmenin ardından taksit ödemeleri bir sonraki ay başlayacak.

