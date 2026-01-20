TOKİ Trabzon kura çekimi sonuçları açıkladı mı? E-Devlet TOKİ Trabzon kura sonuçları asil yedek isim listeleri sorgulama

Trabzon’da inşa edilecek 3 bin 734 sosyal konut için kura süreci netleşti. Trabzon’da TOKİ sosyal konut kura çekimi için beklenen tarih netleşirken, binlerce başvuru sahibi sonuçların nasıl ve nereden açıklanacağını araştırıyor. 21 Ocak 2026 tarihinde yapılacak kura çekimi, canlı yayınla takip edilecek ve aynı gün asil–yedek listeler erişime açılacak. Peki, TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı, e-Devlet’ten nasıl sorgulanır, hak sahiplerini bundan sonra hangi süreç bekliyor? İşte tüm ayrıntılar…

Trabzon'da sosyal konut bekleyen binlerce aile için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Trabzon'daki hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Proje, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen kura takviminin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Trabzon TOKİ kura çekimi Trabzon TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Süreç şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla takip edildi. Çekiliş tamamlandığında asil ve yedek adaylar ilan edilecek.



Trabzon'da hangi ilçeye kaç konut yapılacak? Proje kapsamında Trabzon'un 15 farklı noktasında konut inşası gerçekleştirilecek. En büyük pay 2000 konut ile Merkez ilçe Ortahisar'a ayrılırken, onu 500 konut ile Akçaabat takip ediyor.

İşte ilçe ilçe Trabzon TOKİ konut dağılım listesi: Trabzon Merkez (Ortahisar) 2000 Trabzon Akçaabat 500 Trabzon Araklı 130 Trabzon Arsin 50 Trabzon Beşikdüzü 50 Trabzon Dernekpazarı 32 Trabzon Düzköy 79 Trabzon Köprübaşı 24 Trabzon Maçka 150 Trabzon Of 50 Trabzon Sürmene 50 Trabzon Şalpazarı 100 Trabzon Tonya 69 Trabzon Vakfıkebir 150 Trabzon Yomra 300



TOKİ Trabzon kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? Kura sonrası oluşan listeler iki resmi kanal üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek:

*TOKİ’nin resmi internet sitesi *e-Devlet Kapısı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri)

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ sosyal konut ödeme ve teslim tarihleri Türkiye genelinde kuralar 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre tamamlanıyor. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde inşa edilecek; sözleşmenin ardından taksit ödemeleri bir sonraki ay başlayacak.