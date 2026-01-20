SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: 2026 Ocak ayı 3.119 TL emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak, tarih netleşti mi?

Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası gözler 3.119 TL’lik zam farkı ödemelerine çevrildi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören düzenleme Meclis’te kritik aşamaya gelirken, fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Emekli maaşlar ödenmeye başlasa da Resmi Gazete süreci tamamlanmadan fark ödemeleri için tarih netleşmiş değil.
Ocak 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 12,19 oranındaki artış, ödeme takvimine göre hesaplara yatırılmaya başladı. Zamlı maaşlar, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde emeklilerin banka hesaplarına aktarılıyor. En düşük emekli maaşı alanlar ise fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.
Emekli maaşları ödenmeye başladı
SSK kapsamında aylık alan emekliler için yeni maaşlar 17 Ocak’ta hesaplara yatmaya başladı. Bu kapsamda ödemeler 26 Ocak’a kadar devam edecek.
Bağ-Kur emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Ancak en düşük maaş alan emeklilere ocak ödemeleri, düzenleme henüz tamamlanmadığı için eski tutar üzerinden yapıldı.
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu mu?
En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükselten teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında yeni taban maaş resmen uygulanacak.
3.119 TL zam farkı için gözler Resmi Gazete’de
Mevcut durumda en düşük maaşı alan emeklilere ocak ayında 16.881 TL ödeme yapıldı. Yeni düzenleme yasalaştığında bu tutar 20 bin TL’ye tamamlanacak. Aradaki 3.119 TL’lik farkın ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrıca açıklanması bekleniyor.
SSK 4A emekli maaşı ödeme günleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Bağ-Kur 4B emekli aylığı ödeme takvimi
Bağ-Kur emeklilerinde ise ödemeler ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor. Tahsis numarasının son iki hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda maaşlar her ay düzenli olarak hesaplara geçiyor.
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.