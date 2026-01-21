Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. ÖSYM, 2026-YÖKDİL/1 başvurularını 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alacak. Sınav 8 Mart 2026'da tarihinde uygulanacak. Başvurular 21 Ocak saat 11.00'den itibaren ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezlerinden yapılabiliyor. YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte 2026 ÖSYM YÖKDİL başvurularına dair ayrıntılı bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre YÖKDİL sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvuruları 21 Ocak tarihinden itibaren yapabilecek. Peki, 2026 YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ÖSYM duyurusu ile sınava başvurular başladı.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba
Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2026
2026 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 21 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2026 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar, 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM YÖKDİL/1 sınav ücretini 1200 TL olarak açıkladı. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücretleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://sanalpos.osym.gov.tr/) üzerinden yapılabilecek.