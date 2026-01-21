Memur Emeklisi Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek?

Memur emeklileri (4C), maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için Ocak ayı başında maaşlarını henüz zam belli olmadan "eski tutar" üzerinden aldılar. Bu nedenle memur emeklilerine 14 günlük değil, tam 1 aylık zam farkı ödemesi yapılacaktır.





Ödeme Tarihi: SGK tarafından yapılan değerlendirmelere göre, memur emeklisi maaş farklarının 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla yatırılmaya başlanması öngörülüyor.





Ödeme Şekli: Maaş farkları, emeklilerin maaş aldığı banka ve PTT şubelerine otomatik olarak yansıtılacak.