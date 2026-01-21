2026 yılı Ocak ayı memur zammının %18,60 olarak netleşmesinin ardından, gözler 14 günlük maaş farkı ödeme takvimine çevrildi. 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alan milyonlarca kamu personeli, 1-14 Ocak tarihleri arasındaki katsayı artışından doğan farkların hesaplara geçeceği günü bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK'dan gelen son dakika bilgileri doğrultusunda; polis, öğretmen, hemşire ve memur emeklileri için ödeme takvimi şekillendi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte detaylar.
İşte unvanlara göre 14 günlük maaş farkı hesaplama tablosu ve Ocak 2026 ödeme günleri...
14 Günlük Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak? (Ocak 2026)
Milyonlarca devlet memuru, her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak almaktadır. 2026 Ocak ayında yapılan %18,60'lık artış, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olduğu için; 1 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında kalan "katsayı farkı" memurlara ayrıca ödenmektedir.
Resmi ödeme takvimine göre; 15 Ocak'ta ana maaşların yatırılmasının ardından, 14 günlük maaş farklarının 20 Ocak ile 26 Ocak 2026 tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödemeler, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasına müteakip banka hesaplarına aktarılacaktır.
Memur Emeklisi Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek?
Memur emeklileri (4C), maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için Ocak ayı başında maaşlarını henüz zam belli olmadan "eski tutar" üzerinden aldılar. Bu nedenle memur emeklilerine 14 günlük değil, tam 1 aylık zam farkı ödemesi yapılacaktır.
Ödeme Tarihi: SGK tarafından yapılan değerlendirmelere göre, memur emeklisi maaş farklarının 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla yatırılmaya başlanması öngörülüyor.
Ödeme Şekli: Maaş farkları, emeklilerin maaş aldığı banka ve PTT şubelerine otomatik olarak yansıtılacak.
Memur Maaş Tutarı 2026
2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur emeklileri, 2026’nın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 11 zamlı alacaklar. Enflasyon farkı ile birlikte zam tutarı yüzde 18.60’a çıkacak. Bunun üzerine yine toplu sözleşmeye göre memurların taban aylıklarına brüt 1000 TL ilave ücret eklenecek. 1000 TL’lik ilave ücret memurların maaşına ortalama 860 TL olarak yansıyacak. Böylece en düşük memur maaşı ocak zammı ve ilave ücretle birlikte 56 bin 590 TL’ye çıkacak.
* Yeni zam ve ilave ücretle birlikte yeni senede; genel müdürün (1/4) maaşı 136 bin 381, öğretmenin (9/1) maaşı 63 bin 39 TL, polis memurunun (8/1) maaşı 81 bin 203, uzman hekimin (1/4) maaşı 102 bin 29, profesörün maaşı (1/4) 131 bin 837, kamuda çalışan avukatın (9/1) maaşı da 76 bin 455 TL’ye çıkacak.
2025 yılında ise memurlar ocak ayında yüzde 6 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 11.54 zamlı; 2025’in temmuz ayında ise yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 15.57 zamlı almışlardı. Böylece 2025 yılında memurlar toplamda yüzde 27.11 zam aldılar.
2024 yılının tamamında ise memur emeklileri yüzde 68.56 zam almışlardı.
14 Günlük Maaş Farkı Nasıl Hesaplanır?
14 günlük maaş farkı, memurun unvanı, derecesi ve kademesine göre değişiklik gösteren "katsayı artışı" üzerinden hesaplanır. İşte 2026 Ocak zammı sonrası bazı meslek grupları için tahmini fark tutarları:
Meslek Unvanı Ocak 2026 Zamlı Maaş (Tahmini) 14 Günlük Fark Tutarı (Tahmini)
Öğretmen (1/4) 72.495 TL 5.100 TL - 5.400 TL
Polis Memuru (8/1) 81.617 TL 5.800 TL - 6.200 TL
Hemşire (Lisans 5/1) 69.172 TL 4.800 TL - 5.100 TL
Mühendis (1/4) 88.074 TL 6.300 TL - 6.600 TL
Avukat (1/4) 80.500 TL 5.700 TL - 5.950 TL
Hizmetli (15/1) 59.896 TL 4.200 TL - 4.450 TL
Yukarıdaki rakamlar aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve bölge tazminatı gibi değişkenlere göre küçük farklılıklar gösterebilir. Kesin tutarı öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.
Maaş Farkları Nereye Yatacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Ödemeler;
Halen görevde olan memurlar için maaş aldıkları banka hesaplarına,
Emekliler için ise emekli maaşlarının yattığı banka veya PTT hesaplarına kurumlar tarafından otomatik olarak gönderilecektir.