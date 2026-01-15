Yeni Şafak
TOKİ Trabzon kura tarihi belli oldu mu? Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?

15:3415/01/2026, Perşembe
Trabzon’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 bin 374 konut inşa edilecek olan Trabzon’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Trabzon’da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Trabzon’da 3 bin 374 konut inşa edilecek. Peki Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.


Trabzon çekilişi ne zaman?

TOKİ Trabzon kura çekiliş takvimi açıklandı. Buna göre, 21 Ocak'ta Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat 11:00'da kuralar çekilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.


TOKİ Trabzon kura çekiliş takvimi için tıklayın



Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.


TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın


Trabzon TOKİ konutları nereye yapılacak?

TRABZON MERKEZ (ORTAHİSAR) 2000

AKÇAABAT 500

ARAKLI 130

ARSİN 50

BEŞİKDÜZÜ 50

DERNEKPAZARI 32

DÜZKÖY 79

KÖPRÜBAŞI 24

MAÇKA 150

OF DARILI/PINARALTI MAH. 50

SÜRMENE 50

ŞALPAZARI 100

TONYA 69

VAKFIKEBİR 150

YOMRA 300 sosyal konut inşa edecek.

Trabzon'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Trabzon'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Trabzon'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Trabzon'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

