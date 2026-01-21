İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bugün kent genelinde yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasına göre, 21 Ocak tarihli program dahilinde toplam 7 ilçede su kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. İşte İZSU 21 Ocak planlı su kesintisi programı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bugün için planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir’de bugün 7 ilçe ve çeşitli mahallelerde su kesintileri olacak. İşte İZSU’nun 21 Ocak 2026 tarihli planlı su kesintisi programı.
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, FUAT EDİP BAKSI 21.01.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1620/5 SOKAK NO:20
BUCA BUCA KOOP, KURUÇEŞME 21.01.2026 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 21.01.2026 saat 09:42 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası NAREZEN BÖLGESİ TAMAMI ETKİLENİR.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 21.01.2026 saat 10:23 ile 11:23 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı ATATÜRK BELEDİYE ÖNÜ BÖLGE SAYAC FİLTRE TEMİZLİĞİ NEDENİ İLE BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR.
KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER 21.01.2026 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1851/9 SOKAK İÇİ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 21.01.2026 saat 09:33 ile 12:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER 21.01.2026 saat 08:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.