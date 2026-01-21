TOKİ 500 BİN KONUT KURASINA HAK kazananlar - reddedilenler isim LİSTESİ 2026: İl İl Tam TOKİ çekiliş Liste ve Sonuç Sorgulama Ekranı

İLK HAFTANIN KURA ÇEKİMİ LİSTESİ BELLİ OLDU

Noter huzurunda yapılacak “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar yarın (29 Aralık) Adıyaman’da başlatılacak. 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

8 MİLYON 840 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Noter huzurunda gerçekleştirilecek “ “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenecek. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.