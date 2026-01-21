Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi 74 asil hak sahipleri için; Adana Ceyhan Mithatpaşa Mah. 2.Etap 178 Konut Projesi’nden 3+1 tipi 26 konut, Adana Ceyhan Mithatpaşa Mah. 3.Etap 668 Konut Projesi’nden 2+1 tipi 15 adet, 3+1 tipi 33 adet olmak üzere toplam 74 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası geçildi. İşte TOKİ Adana konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.