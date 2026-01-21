TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi 74 asil hak sahipleri için; konut belirleme kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte TOKİ Adana konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi 74 asil hak sahipleri için; Adana Ceyhan Mithatpaşa Mah. 2.Etap 178 Konut Projesi’nden 3+1 tipi 26 konut, Adana Ceyhan Mithatpaşa Mah. 3.Etap 668 Konut Projesi’nden 2+1 tipi 15 adet, 3+1 tipi 33 adet olmak üzere toplam 74 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası geçildi. İşte TOKİ Adana konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.