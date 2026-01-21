"İlk iftar ne zaman yapılacak" sorusu şubat ayına girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Müslümanlar 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını karşılamak ve hakkıyla eda edebilmek için gün sayıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 9 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 2026 yılı Ramazan ayının başlamasınasayılı günler kaldı. Peki 2026 Ramazana kaç gün kaldı? Bu yıl ilk iftar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.
Müslümanlar için oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayı her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2026 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İlk oruç tarihi ve sahur zamanı merak ediliyor. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı?
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayın 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. 2026 yılı Ramazan ayının başlamasına 29 gün kaldı.
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan ayı bu yıl 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. 19 Şubat sabahı Ramazan'ın ilk gününe klkılacak.
İLK İFTAR 2026 NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan'ın 1. günü ilk iftar 1 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2: Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1).
Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir.
RAMAZAN AYI NASIL KARŞILANMALI?
Ramazan'dan hemen önceki ay olan Şaban, mübarek Ramazan ayına hazırlanmak için mükemmel bir zamandır . Ayrıca kendi başına büyük bir öneme sahiptir. Şaban'ın önemli yönlerinden bazıları şunlardır:
Peygamberimiz ﷺ Ramazan ayı hariç diğer aylardan daha çok Şaban ayında oruç tutardı. Aişe (r.a) şöyle demiştir:
“Resulullah’ın ﷺ Ramazan dışında bir ay boyunca oruç tuttuğunu görmedim ve Şaban’dan daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim.” [Sahih-i Buhari: 1969]
Usame bin Zeyd (R) şöyle dedi: “Dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü ﷺ, senin Şaban'da tuttuğun gibi başka hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmüyorum.' O ﷺ şöyle buyurdu: 'Bu, insanların dikkat etmediği, Recep ile Ramazan arasında olan bir aydır ve bu ayda amellerin âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben oruçluyken amellerimin yükseltilmesini isterim.'” [Sahih al-Targhib ve'l-Terhib, s. 425]
Rasulullah ﷺ Şaban'da oruç tutmayı severdi.
Rivayet olunduğuna göre, "Rasulullah ﷺ'in oruç tutmayı en çok sevdiği ay Şaban'dı ve Şaban'daki orucu Ramazan'daki orucuyla devam ederdi." [Sahih Sünen Ebu Davud: 2/461]
Ramazan ayında Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri
Ramazân-ı Şerîf’teki mukâbele ve hatim geleneği de Efendimiz’in bu azîz hâtırasından mülhemdir. Bu güzel sünneti ihyâ etmeye ilâveten, Kurʼânʼın mukâbelesiyle yetinmeyip muâmelesiyle de meşgul olmalıyız. Yani Kurʼânʼın mânâsını tefekkür etmeli, onun ahkâmıyla âmil, ahlâkıyla da kâmil olmalıyız. Aksi hâlde Fudayl bin Iyaz -rahmetullâhi aleyh-ʼin şu ihtârına muhâtap olmaktan kurtulamayız:
“Kur’ân, kendisiyle amel edilmek üzere inzâl buyruldu. İnsanlar ise onun sadece okunmasını amel edindiler!”
Fudayl bin Iyaz’a bu sözleri üzerine;
“–Kur’ân ile amel etmek nasıl olur?” diye soruldu. Hazret şu cevâbı verdi:
“–Helâl kıldığı şeyleri helâl, haram kıldığı şeyleri haram kabul edip onları hayata tatbik etmek, emirlerine tâbî olup nehiylerinden kaçınmak ve hayranlık verici ifadeleri üzerinde durup (Allâh’ı tesbîh etmek, o hususların tefekküründe derinleşmekle) olur.” (Hâtîb el-Bağdâdî, İktizâü’l-İlmi’l-Amele, s. 76)