Bugün sosyal medyada neden Türk Bayrağı paylaşılıyor, anlamı ne? Bugün özel bir gün mü?

Sosyal medyada bugün dikkat çeken Türk Bayrağı paylaşımları, kullanıcıların merakını artırdı. Birçok platformda eş zamanlı olarak paylaşılan bayrak görselleri, günün özel bir anlamı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
Bugün sosyal medyada Türk Bayrağı paylaşımlarının artması, kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kullanıcılar, bu paylaşımların belirli bir olay ya da özel günle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.
BUGÜN HERKES NEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIYOR?
Türk Bayrağı paylaşımları, Mardin Nusaybin sınır hattında meydana gelen provokatif eylemler üzerine bir tepki olarak paylaşılmaktadır.
OLAYLA İLGİLİ İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ise idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.