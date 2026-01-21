Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün sosyal medyada neden Türk Bayrağı paylaşılıyor, anlamı ne? Bugün özel bir gün mü?

Bugün sosyal medyada neden Türk Bayrağı paylaşılıyor, anlamı ne? Bugün özel bir gün mü?

16:2621/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sosyal medyada bugün dikkat çeken Türk Bayrağı paylaşımları, kullanıcıların merakını artırdı. Birçok platformda eş zamanlı olarak paylaşılan bayrak görselleri, günün özel bir anlamı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Bugün sosyal medyada Türk Bayrağı paylaşımlarının artması, kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kullanıcılar, bu paylaşımların belirli bir olay ya da özel günle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı.

BUGÜN HERKES NEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIYOR?

Türk Bayrağı paylaşımları, Mardin Nusaybin sınır hattında meydana gelen provokatif eylemler üzerine bir tepki olarak paylaşılmaktadır.

OLAYLA İLGİLİ İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ise idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Bayrak
#Sosyal Medya
#Türk Bayrağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Manisa kura çekimi ne zaman tarih açıklandı mı?