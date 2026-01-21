Bugün sosyal medyada neden Türk Bayrağı paylaşılıyor, anlamı ne? Bugün özel bir gün mü?

Sosyal medyada bugün dikkat çeken Türk Bayrağı paylaşımları, kullanıcıların merakını artırdı. Birçok platformda eş zamanlı olarak paylaşılan bayrak görselleri, günün özel bir anlamı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

BUGÜN HERKES NEDEN TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIYOR? Türk Bayrağı paylaşımları, Mardin Nusaybin sınır hattında meydana gelen provokatif eylemler üzerine bir tepki olarak paylaşılmaktadır.