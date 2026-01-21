11 ayın sultanı için geri sayım başladı. Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2026 yılında Şubat ayında başlayacak. Ramazanın başlayacağı gün ilk sahur için hazırlık yapılacak. İlk sahur ne zaman sorusu, 2026 Ramazan İmsakiyesi aracılığıyla iftar ve sahur yaparak bu yılın ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanların merak ettiği konu oluyor. Peki, bu sene ilk o sahur ne zaman? İşte ilk oruca niyet edilecek ilk sahura kalkılacak tarih...
Ramazan 2026 için geri sayım başladı. Üç Aylar'ın başlamasının ardından Ramazan ayının tarihi de merak ediliyor. Bir ay boyunca oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan, Müslümanlar için mübarek bir aydır. Peki, 2026 yılında ilk sahur ne zaman yapılacak?
İLK SAHUR NE ZAMAN 2026?
İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. 19 Şubat sabahı Ramazan'ın ilk gününe uyanacağız.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
İlk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.
RAMAZANDA SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ NEDİR?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.