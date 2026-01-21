Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid’i konuk ediyor. Chelsea’nin rakibi Pafos. Bir diğer çekimeli maç ise Juventus ile Benfica arasında yaşanacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de de heyecan dorukta. Damac’ın rakibi Al Nassr. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ocak Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

1 /7 Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Karabağ - Eintracht Frankfurt, Bayern Münih - St.Gilloise, Slavia Prag - Barcelona takımları yeşil sahada terk dökecek. İşte 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar.

2 /7 Bugün kimin maçı var, UEFA Şampiyonlar Ligi 21 Ocak hangi maçlar oynanacak? 20:30 Damac - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 20:45 Galatasaray - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

3 /7 20:45 Karabağ - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 20:45 AZ Alkmaar - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 1

4 /7 23:00 Atalanta - Athletic Bilbao UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 6 23:00 Bayern Münih - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

5 /7 23:00 Chelsea - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4 23:00 Juventus - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

6 /7 23:00 Marsilya - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1 23:00 Newcastle - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5