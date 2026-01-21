Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 11,5 kilometre olarak belirlendi. Depremin ardından Balıkesir'de fay hattı haritası sorgulanmaya başlandı.

Balıkesir fay hattı nereden geçiyor?

Edremit Körfezi’nden başlayan İvrindi-Balya’ya gelen Havran-Balya-Balıkesir fay hattı var. 7-8 kilometre genişliği uzunluğu 120 kilometreyi bulan bu fay hattı. Diri fay hatları haritası 2011 yılında bir kez daha yayınlandığında bu fay hattı oraya konuldu ancak biz 2000 yılından bu yana bu fayı biliyorduk.

Balıkesir için en tehlikeli fay hattı bu. Bu fay hattının içinde birçok kırıklar var. Bir de İvrindi’den başlayıp Balıkesir yoluna paralel geçip Gökçeyazı’dan geçen Naipli kırsal mahallesi sapağında belli oluyor ve Beyköy’e giden yol ve oradan da Üçpınar’a geçiyor fay hattı. Sonra Değirmenboğazı’ndan geliyor ve sonra bükülüyor. Gökköy’de görülen bir fay hattı söz konusu.

Balıkesir depremleri, Gelenbe Fay Zonu ile Simav Fay Zonu’nun kesişim bölgesine yakın bir yerde oldu. Büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen 90 deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Depremler Gelenbe Fay Zonu’nun kuzey ucunda İkizcetepeler Barajı’nın güney- güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 25 km kuzeyinde Balıkesir Fay Zonu geçmektedir. Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Balıkesir’de depreme dayanıksız yerler hangileri?

Balıkesir’in iki büyük tehlikenin tehdit ettiğini belirten Jeoloji Mühendisleri İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, “Tehlikenin iki büyük yanı var; birisi diri fay hatları diğeri de zemindir. Sadece fay hattının geçtiği noktalar tehlikeli dersek yanlış olur.

Zeminde çok önemli bir detaydır. 1889’da Balıkesir’de meydana gelen büyük depremde ova köylerde büyük yıkım yaşanmış. Niçin olmuş? Zeminden kaynaklanmış. MTA’nın haritasında yer alan zemin haritası var. Burada en kötü zemin; Çayırhisar, Plevne, Bahçelievler Gündoğan, Halalca, Yakupköy, Balıklı, Çandır, Hotaşlar, Mahmudiye, Aslıhan, Ovaköy, Kepsut, Nusret, Kocaavşar, Gökçeyazı, İvrindi. Buraların zemini çok kötü.

Fay hattı ise Kuva-yi Milliye Mahallesi’nden Paşaalanı, Üçpınar ve Ayşebacı’ya kadar gidiyor. Kent merkezinde zemini kötü yerler ise Bahçelievler Mahallesi, Plevne Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Paşaalanı Mahallesi, Kuva-yi Milliye Mahallesi.

Balıkesir depreme dayanıklı mahalleler?

Balıkesir’de depremle ilgili zemin açısından en sağlam noktaların eski Balıkesir olarak belirtilen yerler ve NEF’in üst kısımları olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri İl Temsilcisi Kemal Yenigün, “Balıkesir’in deprem haritasına bakıldığında büyümesi gereken yer kesinlikle NEF’in üstüdür. Sütlüce Mahallesi en güvenilir olandır. Depremden nasıl korunmak gerekir. Öncelikle diri faylardan uzak kalınacak. Dere yataklarından uzak kalınacak.