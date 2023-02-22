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Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Bina fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından oturduğu evin fay hattı üzerinde olup olmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Bazı ev sahipleri fay hattına yakın olan bölgedeki evlerini satılığa çıkardı. Kirada oturanlar ise daha az risk altında olan ilçelerdeki konutlara ilgiyi artırdı. Yaşanan son depremlerin ardından Türkiye’de yer alan diri fay hattı haritası da güncellendi. Fay hattı haritasına e-Devlet ve MTA Genel Müdürlüğünün sitesinden erişebilmek mümkün. Peki bina fay hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.

16:56 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Bina fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Bina fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Uzmanlar, Türkiye’de 45 il ve 110 ilçenin diri fay hattı üzerinde olduğunu bildiriyor. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye’de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

EVİMİN ALTINDA FAY HATTI GEÇİYOR MU? BİNA FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeleyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

FAY HATTI GEÇEN İL VE İLÇELER

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli,

Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyaz

BATMAN: Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Lâçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Ş.URFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık






#fay hattı
#deprem
#bina
#sorgulama
#e-devlet
#MTA
1 saat önce
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Evimin altında fay hattı geçiyor mu? Bina fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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