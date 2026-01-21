Yeni Şafak
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

18:1921/01/2026, Çarşamba
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, çevre illerde de hissedilen depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Balıkesir, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, saat 18.11'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği de kaydedildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Balıkesir
#Deprem
#Sındırgı
