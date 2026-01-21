Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, çevre illerde de hissedilen depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Balıkesir, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.
