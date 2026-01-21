Yeni Şafak
Balıkesir beşik gibi: 4.5'in ardından peş peşe 4'ün üzerinde depremler

18:1921/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Balıkesir'deki deprem çevre illerde de hissedildi.
Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, çevre illerde de hissedilen depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. AFAD'dan yapılan bir diğer bilgilendirmede de Sındırgı'da saat 23.11'de 4.1; saat 23.28'de de 4.4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği belirtildi.

Balıkesir, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, saat 18.11'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde meydana geldiği de kaydedildi.

Sındırgı beşik gibi

Balıkesir'de 4.5'lik depremin ardından birçok artçı sarsıntı da kaydedildi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede Sındırgı merkezli, büyüklüğü 3'ün üzerinde olan artçıların ardından saat 23.11'de 4.1; 23.28'de de 4.4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği kaydedildi.


