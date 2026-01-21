Balıkesir beşik gibi: 4.5'in ardından peş peşe 4'ün üzerinde depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, saat 18.11'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtildi.