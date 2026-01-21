İstanbul'u büyük depremden koruyor: Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'nın altındaki gizli ateşi işaret etti

Büyük deprem için 6 metrelik kayma gerekli

Büyük İstanbul depreminin, 1766 İstanbul Depremi’nin tekrarı olarak 7 ve üzeri büyüklükte olmasının beklendiğini hatırlatan profesör, kritik bir soru sordu:

“6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisine dayanamayan bir kabuk, 7’den büyük bir depremin enerjisini nasıl biriktirecek?”





2025’teki 6.2’lik depremde yaklaşık 30 santimetrelik bir kayma meydana geldiğini söyleyen uzman, oysa 7 büyüklüğündeki bir deprem için 6 metreye varan bir kayma gerektiğini vurguladı.