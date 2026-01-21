İstanbul'u büyük depremden koruyor: Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'nın altındaki gizli ateşi işaret etti

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen büyük İstanbul depremine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Marmara'daki yüksek yer altı sıcaklığına dikkat çeken Bektaş, olası büyük bir depremin önünde doğal bir engel bulunduğunu belirtti.
Olası İstanbul depremi için senaryolar sil baştan! Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandıran çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını değerlendirerek, Orta Marmara segmentinin sanılanın aksine devasa bir deprem üretmeyeceğini savundu.
Marmara'nın altındaki ateş topu
Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nin altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekti. "Marmara'nın altındaki ateş" tabirini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir "Termal Bariyer" işlevi görebileceğini belirtti.
Deprem çukura gelince duruyor
Depremin doğuya, yani İstanbul yönüne ilerlerken Kumburgaz Çukurluğu’nda durduğunu vurgulayan Bektaş, “Kumburgaz Çukurluğu’nda ısı daha yüksek. Yüksek sıcaklık, kırılmayı engelleyen bir bariyer görevi görüyor. Gerilmeler burada sönümleniyor” dedi.
Bektaş, kabuk ısındıkça kırılma yerine akma deformasyonunun devreye girdiğini, yani enerjinin deprem üretmek yerine yavaş kayma ile harcandığını belirtti. Bu nedenle depremin bu bölgede durduğunu ifade etti.
Büyük deprem için 6 metrelik kayma gerekli
Büyük İstanbul depreminin, 1766 İstanbul Depremi’nin tekrarı olarak 7 ve üzeri büyüklükte olmasının beklendiğini hatırlatan profesör, kritik bir soru sordu:
“6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisine dayanamayan bir kabuk, 7’den büyük bir depremin enerjisini nasıl biriktirecek?”
2025’teki 6.2’lik depremde yaklaşık 30 santimetrelik bir kayma meydana geldiğini söyleyen uzman, oysa 7 büyüklüğündeki bir deprem için 6 metreye varan bir kayma gerektiğini vurguladı.