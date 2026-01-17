İzmir'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

3.8 büyüklüğündeki deprem Çeşme açıklarında meydana geldi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 6.39'daki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bu sabah 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 6.39'daki sarsıntı Çeşme'nin 77 kilometre açıklarında, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
