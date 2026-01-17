Yeni Şafak
İzmir'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

İzmir'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

09:37 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
3.8 büyüklüğündeki deprem Çeşme açıklarında meydana geldi.
3.8 büyüklüğündeki deprem Çeşme açıklarında meydana geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 6.39'daki sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan veriye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bu sabah 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 6.39'daki sarsıntı Çeşme'nin 77 kilometre açıklarında, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD son meydana gelen depremler listesi


