TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU İADESİ SORGULAMA: TOKİ başvuru ücreti 5 bin TL iadesi ne zaman yapılır, nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücretini nasıl geri alırım?
TOKİ başvuru ücreti iade süreci, ilgili ilin kura çekim tarihi tamamlandıktan 5 iş günü sonrasında başlar. Bu süre sonunda başvuru sahipleri, parayı yatırdıkları bankanın (genellikle Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası) yetkili şubelerine giderek kimlik bilgileriyle iade talebinde bulunabilir veya ATM'lerden geri alabilir. Bazı durumlarda (özellikle Halkbank için) internet şubesi veya özel iade ekranları üzerinden (örneğin T.C. kimlik numarası ve telefon numarasıyla) işlem yapılabilmektedir.
Kura çekimleri il il devam ettiği için iade, kendi ilinizin kura tarihinden 5 iş günü sonra başlar. Başvurunuzu hangi banka üzerinden yaptıysanız, iadeyi o bankadan almanız gerekmektedir. Kesin ve güncel detaylar için TOKİ'nin resmi sitesi (toki.gov.tr) veya başvurduğunuz bankanın şubesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.