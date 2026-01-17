TOKİ'nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında başlattığı 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye'de devam ediyor. 17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla Erzurum ve Malatya'da yaşayan binlerce vatandaş, canlı yayın eşliğinde noter huzurunda çekilecek kuralarla ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaşıyor. Ocak ayında hangi illerin kura çekilişi olacak? İşte detaylar.

1 /9 Bugün (17 Ocak 2026) TOKİ Kura Çekimi Hangi İlde Yapılıyor? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Erzurum ve Malatya illerinde kura heyecanı yaşanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin detayları şu şekildedir:

Erzurum: Toplam 4.905 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Malatya: Toplam 9.659 konut için hak sahipleri belirleniyor. Malatya'daki kura töreni saat 11:00'de Kemal Sunal Konferans Salonu'nda başladı.

2 /9 Haftalık takvimin netleşmesiyle birlikte gözler 15-18 Ocak tarihlerine çevrildi. Bakan Murat Kurum'un da katılımıyla gerçekleşen törenlerin ardından, Erzurum ve Malatya'yı yarın Erzincan takip edecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşte il il TOKİ kura takvimi ve e-Devlet sonuç sorgulama ekranına dair tüm güncel detaylar.

3 /9 18 Ocak 2026 Pazar Günü Sıra Hangi İlde? Haftanın son kura çekimi yarın, yani 18 Ocak Pazar günü Erzincan ilinde yapılacak. Erzincan'da inşa edilecek 1.760 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler.

4 /9 Ocak 2026 TOKİ Kura Takvimi ve Sıradaki İller Ocak ayının sonuna kadar kura çekimlerinin devam edeceği iller ve tarihleri Bakanlık tarafından şu şekilde güncellendi:

5 /9 Kura Tarihi İl / İller Konut Sayısı 17 Ocak Cumartesi Erzurum - Malatya 14.564 18 Ocak Pazar Erzincan 1.760 21 Ocak Çarşamba Gaziantep - Tokat Belirleniyor 23 Ocak Cuma Kahramanmaraş Belirleniyor 24 Ocak Cumartesi Hatay Belirleniyor 25 Ocak Pazar Ordu Belirleniyor

6 /9 İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kuraları Ne Zaman?

Milyonlarca başvurunun yapıldığı üç büyükşehir için kura tarihleri de netleşmiş durumda. Bakanlık verilerine göre takvim şu şekilde işleyecek:

Ankara: 5 Şubat 2026

İzmir: 6 Mart 2026

İstanbul: 9 - 12 Mart 2026

7 /9 TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi tamamlanan illerdeki hak sahipliği listeleri, çekilişten kısa bir süre sonra sisteme yüklenmektedir. Sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden durumunuzu kontrol edin.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Duyurular" bölümünden il bazlı isim listelerine ulaşın.

8 /9 KURALARDAKİ KONTENJAN DAĞILIMI

Kuralarda kontenjan dağılımı şöyle: %5 şehit aileleri ve gazilere, %5 engellilere, %20 emeklilere,





