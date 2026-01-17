MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE 17 OCAK! TOKİ Malatya kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? Malatya TOKİ kura sonuçları isim LİSTESİ AÇIKLANDI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya’da beklenen gün geldi. TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesinde, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle Malatya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 9 bin 659 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin saatini ve sonuçların nereden takip edileceğini araştırıyor.

1 /5 TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde Malatya için yürüttüğü sosyal konut çalışmasında kura heyecanı yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle, kent genelinde yapılacak 9 bin 659 konut için hak sahipleri noter gözetiminde belirlenecek. Gözler kura çekiminin canlı yayınlanacağı ekrana çevrilirken, ilçe ilçe konut dağılımı da merak ediliyor.

2 /5 TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? TOKİ tarafından paylaşılan 12-18 Ocak haftalık kura takvimine göre Malatya çekilişinin detayları şu şekildedir: Kura Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi (Bugün) Kura Başlangıç Saati: 12:00 Yer: Kemal Sunal Konferans Salonu

3 /5 TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (YOUTUBE EKRANI) Kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmaktadır. Çekilişi anlık olarak takip etmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz: TOKİ Resmi YouTube Kanalı İçin Tıklayınız

4 /5 MALATYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ Bugünkü kura çekimi ile toplam 9.659 konutun dağılımı şu şekilde yapılacak: Merkez (Battalgazi - Yeşilyurt): 8.500 Konut Doğanşehir: 300 Konut Hekimhan: 300 Konut Akçadağ: 150 Konut Yazıhan: 79 Konut Kale: 75 Konut Kuluncak: 70 Konut Darende: 65 Konut Arguvan: 50 Konut Doğanyol: 40 Konut Arapgir: 30 Konut