EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI 2026: 2026 Ocak Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, ING Bank ve Garanti Bankası promosyonu ne kadar?

16,5 milyon emeklinin bulunduğu pazarda, her 6 ayda bir enflasyon farkı hesaplanan maaşlar nedeniyle bankalar emekli müşteriyi kazanmak için adeta yarışıyor. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.