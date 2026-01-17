TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA 17 OCAK: TOKİ Malatya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan...

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin yürüttüğü kura çekimleri il il devam ederken, Malatya etabı için beklenen tarih netleşti. TOKİ tarafından açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak kura çekimiyle, kent genelinde inşa edilecek 9 bin 659 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Binlerce başvuru sahibi, noter huzurunda yapılacak çekilişi ve kura sonuçlarını canlı yayından takip edecek.
TOKİ Malatya sosyal konut kura çekimiyle birlikte kentte ev sahibi olacak aileler netleşiyor. Canlı yayınla yapılacak kura çekiminin ardından, 1+1 ve 2+1 daireler için belirlenen asil ve yedek listeler aynı gün erişime açılacak. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını resmi ekranlar üzerinden sorgulayabilecek.
TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Malatya'da yapılacak kura çekimi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişi canlı izlemek isteyenler için TOKİ, resmi kanalları üzerinden yayın sağlayacak. Kura sonrası asil ve yedek listeler kısa süre içinde erişime açılacak ve vatandaşlar kendi durumlarını sorgulayabilecek. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir?
MALATYA KURA SONUÇLARI 1+1, 2+1 İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri aynı gün içinde erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ile aşağıdaki kanallardan listelere ulaşabilecek:
· E-DEVLET: "TOKİ Kura Sonuçları" ekranından sorgulama yapılabilir.
· TOKİ RESMİ SİTESİwww.toki.gov.tr İl bazlı sonuç sorgulama ekranı üzerinden listeler görüntülenebilir.