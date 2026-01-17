TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA 17 OCAK: TOKİ Malatya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan...

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında Malatya'da yapılacak kura çekimi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişi canlı izlemek isteyenler için TOKİ, resmi kanalları üzerinden yayın sağlayacak. Kura sonrası asil ve yedek listeler kısa süre içinde erişime açılacak ve vatandaşlar kendi durumlarını sorgulayabilecek. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir?