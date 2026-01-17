Yasaklama değil tüketiciyi koruma: Sağlıksız alışverişin bedeli ağır olur

Ortaya çıkan tablo sonrası, 30 avroya kadar olan ürünler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük beyannamesi sistemi sona erdirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışı e-ticaret platformlarından gelen tüm ürünler, bedeline bakılmaksızın normal ithalat prosedürlerine tabi tutulacak. Bu adımın bir yasaklama değil, denetimi ve tüketiciyi koruması amacı taşıyan zorunlu bir düzenleme olarak görülüyor. Temel hedef ise daha sıkı bir denetimle güvensiz, zararlı ve sahipsiz ürünlerin ülkeye girişini engellemek, teknik mevzuata uygunluk kontrolü yapmak ve tüketiciyi korumak olarak özetleniyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlerin önemli bir bölümünün, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde geçerli olan ürün güvenliği standartlarını karşılamaması dikkat çekiyor. Bu ürünler etiket, içerik ve teknik uygunluk açısından ciddi eksiklikler barındırıyor.