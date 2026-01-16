Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'hayırlı ve bereketli olsun' diyerek duyurdu: Ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 'hayırlı ve bereketli olsun' diyerek duyurdu: Ödemeleri bugün yapılacak

16:4016/01/2026, Cuma
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere sağlanan desteklerin devam ettiğini belirterek çiftçileri sevindiren haberi duyurdu. Bakan Yumaklı, toplamda 226 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 226 milyon TL tutarındaki desteğin bugün hesaplara yatacağını bildirdi.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

