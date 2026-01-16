Türkiye'de ilk fidanı 55 yıl önce dikildi: Artık pazar tezgahlarında bile satılıyor





Adaptasyon süreçleri tamamlanan fidanlar 2004'ten itibaren çiftçilerle buluşturularak başta Antalya ve Mersin olmak üzere Akdeniz sahil şeridi kentleri ile kısmen de olsa İzmir ve Muğla'da yetiştirilmeye başlandı.





Popülerliği her geçen gün artan avokadonun üretimi de yıldan yıla katlanmaya başladı. Türkiye genelinde 2004'te 700 dekarlık alanda 400 ton üretilen avokadonun üretimi 20 yıllık süreçte 60 bin dekarlık alanda 65 bin tona kadar ulaştı.